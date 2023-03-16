CNN: США дистанционно стёрли ПО на упавшем в Чёрном море дроне
США дистанционно удалили программное обеспечение на своём беспилотнике, рухнувшем в Чёрное море 14 марта, сообщила журналистка телекомпании CNN Наташа Бертранд в своих социальных сетях.
Она отметила, что ПО на дроне MQ-9 Reaper стёрли до того, как он упал в море. По мнению журналистки, это было сделано для того, чтобы не дать российской стороне собрать секретную информацию.
Полет американского беспилотника к границе России зафиксирован утром 14 марта. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что дрон передвигался с выключенными транспондерами и с нарушением границ района режима использования воздушного пространства.
Из-за резкого маневрирования американский беспилотник перешел в неуправляемый режим, потерял высоту и упал в воду, сообщили в Минобороны.
Ранее бывший сенатор, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в разговоре с НСН отмечал, что даже при минимальном заходе на российскую территорию любой вражеский объект должен быть уничтожен.
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