CNN: Полицейский погиб в ходе стрельбы у здания Пентагона
Полицейский погиб во вторник в результате стрельбы у здания Пентагона. Об этом сообщает CNN со ссылкой на три источника в правоохранительных органах.
По данным CNN, инцидент произошел за пределами здания Пентагона на платформе Metro Bus, являющийся основным входом в Пентагон, через который ежедневно проходят тысячи сотрудников.
В результате происшествия здание Пентагона было временно заблокировано без допуска персонала на улицу. Кроме того, в районе было остановлено движение общественного транспорта. В настоящее время движение восстановлено, однако, по данным телеканала, на месте все еще работают следователи.
Другие подробности произошедшего не приводятся.
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