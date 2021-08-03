CNN: Полицейский погиб в ходе стрельбы у здания Пентагона

Полицейский погиб во вторник в результате стрельбы у здания Пентагона. Об этом сообщает CNN со ссылкой на три источника в правоохранительных органах.



По данным CNN, инцидент произошел за пределами здания Пентагона на платформе Metro Bus, являющийся основным входом в Пентагон, через который ежедневно проходят тысячи сотрудников.

В результате происшествия здание Пентагона было временно заблокировано без допуска персонала на улицу. Кроме того, в районе было остановлено движение общественного транспорта. В настоящее время движение восстановлено, однако, по данным телеканала, на месте все еще работают следователи.

Другие подробности произошедшего не приводятся.





