Чёрные ящики найдены на месте авиакатастрофы в Казахстане
Бортовые самописцы обнаружены на месте катастрофы пассажирского самолёта в Казахстане, сообщил вице-премьер республики Роман Скляр. Чёрные ящики направляют для расшифровки в рамках расследования причин ЧП, передаёт RT. По уточнённым данным МВД Казахстана, в результате крушения погибли 12 человек, а не 15, как сообщалось ранее, пострадали 49.
Самолёт Fokker-100 авиакомпании Bek Air упал сразу после взлёта из аэропорта Алма-Аты.
Машина пробил бетонный забор и врезалась в недостроенное здание. Всего на борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.
Президент Казастана объявил на завтра общенациональный траур по жертвам катастрофы. Полеты Bek Air приостановлены.
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