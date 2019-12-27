Чёрные ящики найдены на месте авиакатастрофы в Казахстане

27 декабря 201910:55

Бортовые самописцы обнаружены на месте катастрофы пассажирского самолёта в Казахстане, сообщил вице-премьер республики Роман Скляр. Чёрные ящики направляют для расшифровки в рамках расследования причин ЧП, передаёт RT. По уточнённым данным МВД Казахстана, в результате крушения погибли 12 человек, а не 15, как сообщалось ранее, пострадали 49.

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Самолёт Fokker-100 авиакомпании Bek Air упал сразу после взлёта из аэропорта Алма-Аты.

Машина пробил бетонный забор и врезалась в недостроенное здание. Всего на борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.

Президент Казастана объявил на завтра общенациональный траур по жертвам катастрофы. Полеты Bek Air приостановлены.

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ФОТО: РИА Новости
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