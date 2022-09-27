СМИ: Падение давления в «Северных потоках» могло произойти из-за диверсии

Причиной падения давления в газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» могла стать целенаправленная диверсия. Об этом пишет газета Tagesspiegel, ссылаясь на собственные источники.

«Воздействие извне»: Расследуются причины утечки в трубе «Северного потока-2»

Ранее стало известно, что на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления, напоминает РЕН ТВ. Кроме того, давление упало на газопроводе «Северный поток-2» в водах Дании, отмечает телеканал «360».

По данным Tagesspiegel, в обоих случаях началось расследование причин инцидента.

«Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией. Все говорит против совпадения», — отметил источник.

Собеседники издания указывают, что предполагаемую диверсию могли совершить с использованием сил специального назначения: водолазов или подводной лодки. Предположительно, ответственность за произошедшее могут нести украинские или связанные с Киевом силы. При этом в Берлине допускают, что диверсия планировалась до остановки поставок газа по трубопроводам.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазопроводСеверный ПотокСеверный Поток-2
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры