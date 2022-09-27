СМИ: Падение давления в «Северных потоках» могло произойти из-за диверсии
Причиной падения давления в газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» могла стать целенаправленная диверсия. Об этом пишет газета Tagesspiegel, ссылаясь на собственные источники.
Ранее стало известно, что на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления, напоминает РЕН ТВ. Кроме того, давление упало на газопроводе «Северный поток-2» в водах Дании, отмечает телеканал «360».
По данным Tagesspiegel, в обоих случаях началось расследование причин инцидента.
«Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией. Все говорит против совпадения», — отметил источник.
Собеседники издания указывают, что предполагаемую диверсию могли совершить с использованием сил специального назначения: водолазов или подводной лодки. Предположительно, ответственность за произошедшее могут нести украинские или связанные с Киевом силы. При этом в Берлине допускают, что диверсия планировалась до остановки поставок газа по трубопроводам.
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