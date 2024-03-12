В Киргизии объявлен в розыск российский бизнесмен Павел Те
Российского бизнесмена, владельца компании «Капитал Групп» Павла Те объявили в розыск в Киргизии. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на Госкомитет национальной безопасности республики.
Предпринимателя заподозрили в финансировании преступной группы Камчы Асанбека (Кольбаева). По данным ГКНБ, Те, известный в криминальных кругах под именем Паша Кореец, установил связь с криминальным авторитетом, членом ОПГ Азимом Роем (Русланом Чалдоварским) в целях поддержки и покровительства на территории республики. Комитет отмечает, что Те оказывал финансовую помощь при строительстве недвижимости Кольбаева.
Госкомитет объявил бизнесмена в международный розыск, в том числе в СНГ.
Ранее на Украине объявили в розыск бизнесмена, бывшего мужа певицы Веры Брежневой Михаила Кипермана. Предпринимателя заподозрили в хищении электроэнергии и легализации 716 млн гривен, полученных от ее продажи, пишет «Свободная пресса».
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