В Киргизии объявлен в розыск российский бизнесмен Павел Те

Российского бизнесмена, владельца компании «Капитал Групп» Павла Те объявили в розыск в Киргизии. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на Госкомитет национальной безопасности республики.

Предпринимателя заподозрили в финансировании преступной группы Камчы Асанбека (Кольбаева). По данным ГКНБ, Те, известный в криминальных кругах под именем Паша Кореец, установил связь с криминальным авторитетом, членом ОПГ Азимом Роем (Русланом Чалдоварским) в целях поддержки и покровительства на территории республики. Комитет отмечает, что Те оказывал финансовую помощь при строительстве недвижимости Кольбаева.

Госкомитет объявил бизнесмена в международный розыск, в том числе в СНГ.

Ранее на Украине объявили в розыск бизнесмена, бывшего мужа певицы Веры Брежневой Михаила Кипермана. Предпринимателя заподозрили в хищении электроэнергии и легализации 716 млн гривен, полученных от ее продажи, пишет «Свободная пресса».

