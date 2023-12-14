Член ИГ получил 17 лет колонии за попытку подрыва здания ФСБ в Москве

Второй Западный окружной военный суд отправил в тюрьму шестерых членов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), сообщает ТАСС.

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В частности, Абдукодир Тоиров, планировавший подорвать себя в здании ФСБ на Лубянке, получил 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Остальным обвиняемым суд назначил от 16 до 22 лет лишения свободы.

Ранее стражи порядка задержали подозреваемого в попытке совершения теракта у одного из военкоматов в Новосибирске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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