Число жертв жесткой посадки самолета в Индии выросло до 20
Число жертв в результате жесткой посадки самолета в Индии выросло до 20 человек. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на чиновников, пишет Интерфакс.
Ранее сообщалось о 14 погибших.
Отмечается, что в числе погибших оба пилота самолета. В результате инцидента более 140 пассажиров пострадали, у 15 из них серьезные травмы, пишет Газета.ру. Все раненые госпитализированы, им оказывается помощь.
По предварительным данным, лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Всего на борту самолёта могли находиться более 180 человек, включая экипаж и обслуживающий персонал. Посадка была осложнена тропическим ливнем.
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