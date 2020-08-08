Число жертв жесткой посадки самолета в Индии выросло до 20

Ранее сообщалось о 14 погибших.

Отмечается, что в числе погибших оба пилота самолета. В результате инцидента более 140 пассажиров пострадали, у 15 из них серьезные травмы, пишет Газета.ру. Все раненые госпитализированы, им оказывается помощь.

По предварительным данным, лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Всего на борту самолёта могли находиться более 180 человек, включая экипаж и обслуживающий персонал. Посадка была осложнена тропическим ливнем.

