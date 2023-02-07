Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 3 549 человек
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что разрушительное землетрясение, произошедшее 6 февраля, затронудо 10 провинций страны, в которых проживают порядка 13 млн человек, сообщает РИА Новости.
Он уточнил, что по последним данным, число погибших при землетрясении достигло 3549 человек, ещё 22 168 были ранены.
«Самым большим утешением для нас является то, что на сегодняшний день более восемь тысяч наших граждан были спасены живыми из-под завалов», — добавил турецкий лидер.
Ранее Эрдоган ввёл в 10 провинциях страны, затронутых землетрясением, чрезвычайное положение сроком на три месяца, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru