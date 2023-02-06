Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 1498 человек

Глава Управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер в очередной раз заявил об увеличении числа жертв разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции, сообщает ТАСС.

Байден распорядился помочь с ликвидацией последствий землетрясения в Турции

По его словам, погибли 1 498 человека, ещё 8 533 пострадали.

Ранее глава отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар заявил, что число жертв землетрясения в Турции составляет 1121 человек, сообщает НСН.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш утром 6 февраля. Днём были зафиксированы ещё два подземных толчка магнитудой 7,7 и 6,0.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ПогибшиеЗемлетрясениеТурция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры