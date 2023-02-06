Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 1498 человек
Глава Управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер в очередной раз заявил об увеличении числа жертв разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции, сообщает ТАСС.
По его словам, погибли 1 498 человека, ещё 8 533 пострадали.
Ранее глава отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар заявил, что число жертв землетрясения в Турции составляет 1121 человек, сообщает НСН.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш утром 6 февраля. Днём были зафиксированы ещё два подземных толчка магнитудой 7,7 и 6,0.
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