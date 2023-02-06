Байден распорядился помочь с ликвидацией последствий землетрясения в Турции

Президент США Джо Байден сообщил, что поручил оказать любую необходимую помощь в ликвидации последствий серьезного землетрясения в Турции.

Он отметил, что «глубоко опечален человеческими жертвами и разрушениями» из-за случившегося. Об этом Байден написал в Twitter.

Путин выразил соболезнования Асаду и Эрдогану в связи с разрушительным землетрясением

Минздрав РФ готов направить специалистов в Турцию и Сирию для оказания помощи пострадавшим, сообщил ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Ранее турецкий политолог Тогрул Исмаил, работающий в провинции Кахраманмараш, рассказал в беседе с НСН о последствиях серьезного землетрясения в регионе. Он отметил, что Азербайджан отправляет уже более трехсот человек в страну, также НАТО выражает поддержку и готовность помочь.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествиеЗемлетрясениеТурцияДжо Байден
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