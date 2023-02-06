Байден распорядился помочь с ликвидацией последствий землетрясения в Турции

Минздрав РФ готов направить специалистов в Турцию и Сирию для оказания помощи пострадавшим, сообщил ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Ранее турецкий политолог Тогрул Исмаил, работающий в провинции Кахраманмараш, рассказал в беседе с НСН о последствиях серьезного землетрясения в регионе. Он отметил, что Азербайджан отправляет уже более трехсот человек в страну, также НАТО выражает поддержку и готовность помочь.

