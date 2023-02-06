Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 1 121 человека
Гендиректор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар заявил, что число жертв землетрясения в Турции составляет 1121 человек, сообщает ТАСС.
По его словам, ранения получили 7 634 человека.
«После землетрясений известно о разрушении 2 824 зданий. 1 121 человек числится погибшим. Ранения получили 7 634 гражданина», - уточнил он.
Ранее глава управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер заявил, что погибли 1 014 человек, сообщает RT. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган указал, что в спасательных операциях участвуют более 9 тысяч человек.
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