Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 1 121 человека

Гендиректор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар заявил, что число жертв землетрясения в Турции составляет 1121 человек, сообщает ТАСС.

Путин выразил соболезнования Асаду и Эрдогану в связи с разрушительным землетрясением

По его словам, ранения получили 7 634 человека.

«После землетрясений известно о разрушении 2 824 зданий. 1 121 человек числится погибшим. Ранения получили 7 634 гражданина», - уточнил он.

Ранее глава управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер заявил, что погибли 1 014 человек, сообщает RT. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган указал, что в спасательных операциях участвуют более 9 тысяч человек.

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ТЕГИ:ЗемлетрясениеПогибшиеТурция
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