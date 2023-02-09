Число жертв землетрясения в Турции превысило 16 тысяч человек
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил обновлённые данные о погибших и пострадавших в результате землетрясений в стране.
Во время выступления в провинции Османие, которое транслировали местные телеканалы, он рассказал, что погибли 16 170 человек.
«С сожалением сообщаю, что число погибших у нас составило 16 170 человек. 64 194 человек пострадали. Разрушено 6 444 здания», - заявил турецкий лидер.
Ранее Эрдоган заявил, что турецкие власти могут разместить жителей пострадавших от землетрясения провинций в отелях Антальи, Аланьи при наличии их согласия, сообщает RT.
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