При землетрясении в Тибете погибли 53 человека
Число погибших в результате землетрясения в Тибете на юго-западе Китая возросло до 53. Об этом пишет «Синьхуа», ссылаясь на оперативный штаб Тибетского автономного района по оказанию помощи пострадавшим.
«По состоянию на 12:30 (07:30 мск)... в результате землетрясения в уезде Тингри городского округа Шигадзе погибло 53 человека», — указали в штабе.
Также сообщается о 62 пострадавших.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в 09:05 (04:05 по Москве) на территории уезда Тингри. Сообщалось о 36 погибших, напоминает «Свободная пресса». Сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков после подземных толчков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru