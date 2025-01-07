При землетрясении в Тибете погибли 53 человека

Число погибших в результате землетрясения в Тибете на юго-западе Китая возросло до 53. Об этом пишет «Синьхуа», ссылаясь на оперативный штаб Тибетского автономного района по оказанию помощи пострадавшим.

«По состоянию на 12:30 (07:30 мск)... в результате землетрясения в уезде Тингри городского округа Шигадзе погибло 53 человека», — указали в штабе.

Также сообщается о 62 пострадавших.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в 09:05 (04:05 по Москве) на территории уезда Тингри. Сообщалось о 36 погибших, напоминает «Свободная пресса». Сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков после подземных толчков.

