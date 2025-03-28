Число жертв землетрясения в Мьянме увеличилось до 20

Число погибших и пострадавших в результате землетрясения в Мьянме увеличилось. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на данные больницы Мандалая.

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По данным издания, погибли по меньшей мере 20 человек, не менее 300 пострадали.

Ранее New York Times сообщала о 13 погибших и 200 раненых.

В Мьянме 28 марта произошло землетрясение магнитудой 7,7, оно ощущалось еще в пяти странах, включая Таиланд, напоминает RT.

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ФОТО: скриншот видео / соцсети
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