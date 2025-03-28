Число жертв землетрясения в Мьянме увеличилось до 20
28 марта 202514:31
Число погибших и пострадавших в результате землетрясения в Мьянме увеличилось. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на данные больницы Мандалая.
По данным издания, погибли по меньшей мере 20 человек, не менее 300 пострадали.
Ранее New York Times сообщала о 13 погибших и 200 раненых.
В Мьянме 28 марта произошло землетрясение магнитудой 7,7, оно ощущалось еще в пяти странах, включая Таиланд, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru