Число жертв землетрясения в Марокко возросло до 2 681 человека
Число жертв землетрясения в Марокко выросло до 2 681 человека, пишет газета Hespress со ссылкой на данные МВД королевства.
Уточняется, что число погибших в провинции Аль-Хауз увеличилось до 1 591 ччеловека, и до 809 - в провинции Тарудант.
«Власти продолжают свои усилия по спасению и эвакуации раненых, оказанию помощи пострадавшим и мобилизации всех необходимых возможностей для устранения», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что пострадали более 2,5 тысячи человек.
Ранее главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук, автор научных работ о землетрясениях Сергей Пулинец заявил, что землетрясение в Марокко выглядит аномальным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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