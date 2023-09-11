Число жертв землетрясения в Марокко возросло до 2 681 человека

Число жертв землетрясения в Марокко выросло до 2 681 человека, пишет газета Hespress со ссылкой на данные МВД королевства.

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Уточняется, что число погибших в провинции Аль-Хауз увеличилось до 1 591 ччеловека, и до 809 - в провинции Тарудант.

«Власти продолжают свои усилия по спасению и эвакуации раненых, оказанию помощи пострадавшим и мобилизации всех необходимых возможностей для устранения», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что пострадали более 2,5 тысячи человек.

Ранее главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук, автор научных работ о землетрясениях Сергей Пулинец заявил, что землетрясение в Марокко выглядит аномальным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Carl Court / Getty Images
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