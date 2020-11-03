Число жертв землетрясения в Измире выросло до 111

Число погибших в результате землетрясения в турецком Измире увеличилось до 111, сообщает агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD).

Отмечается, что, по последним данным, пострадали 1035 человек, 137 из них находятся в больницах.

Турецкое агентство по ЧС сообщает, что на завалах четырёх зданий, разрушенных в результате землетрясения, продолжают работать спасатели.

Ранее сообщалось о 107 погибших в Измире.

В Эгейском море 30 октября произошло землетрясение магнитудой 6,7 с эпицентром в 34 км от города Измир. В результате стихийного бедствия были разрушены или серьёзно повреждены более 40 зданий в разных районах города. Кроме того, частичные повреждения получили более тысячи строений.

