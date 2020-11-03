Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 107

Напомним, 30 октября в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 6,7 Эпицентр находился в 34 км от турецкого Измира и в 14 км от греческого Неон-Карловаси. В Измире полностью разрушены или серьезно повреждены более 40 зданий, свыше тысячи строений повреждены частично, отмечает телеканал 360. Землетрясение вызвало небольшое цунами. Толчки почувствовали и в других турецких городах, в частности, в Стамбуле.

Ранее Владимир Путин выразил соболезнования главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с землетрясением в провинции Измир. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Российский лидер попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, подчеркивает Ura.ru.

