Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 107
Число погибших при землетрясении на западе Турции выросло до 107. Об этом сообщили в агентстве по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики. Кроме того, сообщается об 1 027 пострадавших, 144 человека из них находятся в больницах, отмечает РИА Новости.
Напомним, 30 октября в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 6,7 Эпицентр находился в 34 км от турецкого Измира и в 14 км от греческого Неон-Карловаси. В Измире полностью разрушены или серьезно повреждены более 40 зданий, свыше тысячи строений повреждены частично, отмечает телеканал 360. Землетрясение вызвало небольшое цунами. Толчки почувствовали и в других турецких городах, в частности, в Стамбуле.
Ранее Владимир Путин выразил соболезнования главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с землетрясением в провинции Измир. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Российский лидер попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, подчеркивает Ura.ru.
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