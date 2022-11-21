Появилось видео последствий мощного землетрясения в Индонезии
Не менее 46 человек, по последним данным, погибли в результате мощного землетрясения на острове Ява в Индонезии, пострадали порядка 700 местных жителей. Об этом сообщает Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий.
Подземные толчки привели к разрушению десятков зданий, в частности, пострадали школа-интернат, больница и другие государственные объекты. Экстренные службы Индонезии не исключают, что число жертв ещё может увеличиться.
По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 5,6, очаг был расположен в районе города Чианджур. Подземные толчки ощущалис также в столице страны Джакарте. Там раскачивались многоэтажные здания, местами была проведена эвакуация.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на прошлой неделе на другом индонезийском острове Бали прошёл саммит G20. Среди прочего, форум ознаменовался риском заражения лидеров клуба стран коронавирусом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 662 / сут.
Умерли
392 тыс.+55 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+4 164 / сут.
- Путин ввёл акциз на сладкие напитки
- Собянин открыл станцию «Мещерская» будущего МЦД-4 после реконструкции
- СМИ: Эрдоган заявил, что Россия отказалась «выполнять свой долг» в Сирии
- ФРГ не стала раскрывать количество направляемых Польше систем ПРО и ПВО
- ВС РФ уничтожили в Херсонской области украинскую диверсионную группу
- Появилось видео последствий мощного землетрясения в Индонезии
- СМИ: умер звезда «Могучих рейнджеров» Джейсон Дэвид Фрэнк
- Рогов сообщил об ударах ВС РФ по скоплениям ВСУ в Запорожской области
- Криштиану Роналду набрал 500 млн подписчиков в Instagram*
- В Госдуме заявили о создании в РФ «Культурного фронта»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru