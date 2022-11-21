Появилось видео последствий мощного землетрясения в Индонезии

Не менее 46 человек, по последним данным, погибли в результате мощного землетрясения на острове Ява в Индонезии, пострадали порядка 700 местных жителей. Об этом сообщает Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий.

Подземные толчки привели к разрушению десятков зданий, в частности, пострадали школа-интернат, больница и другие государственные объекты. Экстренные службы Индонезии не исключают, что число жертв ещё может увеличиться.

По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 5,6, очаг был расположен в районе города Чианджур. Подземные толчки ощущалис также в столице страны Джакарте. Там раскачивались многоэтажные здания, местами была проведена эвакуация.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на прошлой неделе на другом индонезийском острове Бали прошёл саммит G20. Среди прочего, форум ознаменовался риском заражения лидеров клуба стран коронавирусом.