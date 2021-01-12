Глава Иркутской области рассказал о последствиях землетрясения у границы Монголии

Трещины появились в фасадах нескольких зданий в Иркутской области после землетрясения вблизи границы России и Монголии. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В ночь на вторник на севере Монголии произошло землетрясение магнитудой 6,5. Эпицентр подземных толчков находился примерно в 300 километрах от Иркутска. Жители юга области ощутили отголоски стихийного бедствия, магнитуда толчков здесь доходила до 4-5 баллов. Разрушений и пострадавших в результате землетрясения нет, сообщает МИР 24.

По словам губернатора, трещины обнаружены в нескольких домах и социальных учреждениях региона. Кроме того, три здания в городе Зима и один дом в в Усолье-Сибирском нуждаются в дополнительном обследовании.

Кобзев отметил, что осмотром домов в среду займётся рабочая группа во главе с первым замглавы региона Андреем Козловым. Губернатор подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.

