В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,0
В японской префектуре Ниигата произошло землетрясение магнитудой 6,0, сообщает РИА Новости со ссылкой на главное метеорологическое агентство страны.
Уточняется, что катаклизм начался в 11:59 по московскому времени, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров под водой.
Агентство сообщает, что угрозы цунами нет, информации о пострадавших и разрушениях не поступало. При этом скоростные поезда на ряде участков прекратили движение.
Ранее японские СМИ сообщили, что в результате серии землетрясений в стране погибли более двухста человек. Еще 565 пострадали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru