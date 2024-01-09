В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,0

В японской префектуре Ниигата произошло землетрясение магнитудой 6,0, сообщает РИА Новости со ссылкой на главное метеорологическое агентство страны.

Генконсульство: Информации о пострадавших в Японии россиянах не поступало

Уточняется, что катаклизм начался в 11:59 по московскому времени, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров под водой.

Агентство сообщает, что угрозы цунами нет, информации о пострадавших и разрушениях не поступало. При этом скоростные поезда на ряде участков прекратили движение.

Ранее японские СМИ сообщили, что в результате серии землетрясений в стране погибли более двухста человек. Еще 565 пострадали.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЗемлетрясениеЯпония

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