Владелец пекарни «Машенька» оценил состояние бизнеса после обращения к Путину
Владелец подмосковной пекарни «Машенька» Денис Максимов рассказал «Газете.Ru», что его бизнес держится на плаву благодаря отмене налога на добавленную стоимость (НДС) для сферы общепита до конца 2026 года. Ранее предприниматель жаловался, что заведение может закрыться уже в мае из-за возросшей налоговой нагрузки.
Максимов уточнил, что после отмены НДС с 1 апреля налоговая нагрузка сократилась почти на 50%. Благодаря этому компания открыла новую точку в Наташинском парке в Люберцах и ведет переговоры по проекту в парке города Щелково.
«Поэтому мы на плаву», – отметил предприниматель, выразив надежду на скорую ясность с вопросом налога на будущий год.
Напомним, в прошлом году на прямой линии Максимов задал президенту Владимиру Путину вопрос о проблемах перехода малого бизнеса с патентной системы на уплату НДС. В конце января предприниматель предупреждал, что пекарня может закрыться к апрелю-маю из-за повышения основной ставки налога с 20 до 22%.
Ранее в Минфине рассказали, скольких предпринимателей коснется сохранение порога выручки, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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