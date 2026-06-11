Владелец пекарни «Машенька» оценил состояние бизнеса после обращения к Путину

Владелец подмосковной пекарни «Машенька» Денис Максимов рассказал «Газете.Ru», что его бизнес держится на плаву благодаря отмене налога на добавленную стоимость (НДС) для сферы общепита до конца 2026 года. Ранее предприниматель жаловался, что заведение может закрыться уже в мае из-за возросшей налоговой нагрузки.

Максимов уточнил, что после отмены НДС с 1 апреля налоговая нагрузка сократилась почти на 50%. Благодаря этому компания открыла новую точку в Наташинском парке в Люберцах и ведет переговоры по проекту в парке города Щелково.