Число жертв взрыва в Бейруте возросло до 40

Не менее 40 человек погибли в результате мощного взрыва, произошедшего в порту Бейрута. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Аль-джазира».

Также агентство со ссылкой на главу ливанского Красного Креста Джорджа Кетана сообщает о 2,2 тысячи пострадавших.

По предварительным данным, сдетонировали взрывчатые вещества, хранившиеся в порту. Точная причина взрыва будет установлена в ходе расследования.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: twitter.com/nktpnd
ТЕГИ:ВзрывЛиван
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры