Число жертв взрыва в Бейруте возросло до 40

Не менее 40 человек погибли в результате мощного взрыва, произошедшего в порту Бейрута. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Аль-джазира».

Также агентство со ссылкой на главу ливанского Красного Креста Джорджа Кетана сообщает о 2,2 тысячи пострадавших.

По предварительным данным, сдетонировали взрывчатые вещества, хранившиеся в порту. Точная причина взрыва будет установлена в ходе расследования.