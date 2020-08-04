Число жертв взрыва в Бейруте возросло до 40
4 августа 202022:35
Не менее 40 человек погибли в результате мощного взрыва, произошедшего в порту Бейрута. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Аль-джазира».
Также агентство со ссылкой на главу ливанского Красного Креста Джорджа Кетана сообщает о 2,2 тысячи пострадавших.
По предварительным данным, сдетонировали взрывчатые вещества, хранившиеся в порту. Точная причина взрыва будет установлена в ходе расследования.
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4 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru