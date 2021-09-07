Число жертв взрывов на военном складе в Казахстане выросло до 16

В Казахстане в больнице умер ещё один пострадавший в результате взрывов на складе боеприпасов в Жамбылской области. В результате всего число жертв произошедшего увеличилось до 16. Об этом сообщило Министерство обороны республики в своем Telegram-канале.

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В ведомстве также рассказали, что погибший - капитан Ерлан Кыргызалиев, 1983 года рождения, он был начальником отделения хранения боеприпасов. Мужчина одним из первых приступил к ликвидации возгорания на складе.

Пожар, который привёл к детонации боеприпасов, произошел на складе воинской части в Казахстане вечером 26 августа, передает RT. После произошедшего президент республики Касым-Жомарт Токаев потребовал от Минобороны обеспечить безопасность на складах боеприпасов.

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ФОТО: скрин youtube.com
ТЕГИ:ВоенныеКазахстан
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