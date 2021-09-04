Россия одержала победу в «Танковом биатлоне» на «АрМИ-2021»
В конкурсе «Танковый биатлон» на международных играх «АрМИ-2021» победила Россия, сообщает Минобороны РФ.
«Команда России одержала победу в конкурсе "Танковый биатлон" "АрМИ", который проводился на подмосковном полигоне Алабино», - сообщает ведомство.
Российские танковые экипажи в заключительном этапе «Эстафета» преодолели трассу за 1 час 36 минут 49 секунд. Команда Китая отстала на 10 минут 31 секунду и финишировала второй. На третьем месте - сборная Казахстана, на четвертом - Азербайджана.
Армейские международные игры - 2021 проходят с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). В них принимают участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.
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