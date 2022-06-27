Цистерна с ядовитым газом взорвалась в иорданском порту Акаба (ВИДЕО)
27 июня 202218:51
Взрыв упавшей цистерны с ядовитым газом произошел в Иордании, в порту Акаба. В результате инцидента погибли как минимум пять человек, еще свыше 230 ранены, об этом сообщили в департаменте безопасности страны.
Наполненная ядовитым газом цистерна сорвалась с погрузчика во время рядовой процедуры по перемещению и транспортировке.
Специалисты пытаются устранить последствия инцидента. Экологи уже заявляют о серьезных последствиях для местных жителей и всего живого.
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27 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru