Цистерна с ядовитым газом взорвалась в иорданском порту Акаба (ВИДЕО)

Взрыв упавшей цистерны с ядовитым газом произошел в Иордании, в порту Акаба. В результате инцидента погибли как минимум пять человек, еще свыше 230 ранены, об этом сообщили в департаменте безопасности страны.

Наполненная ядовитым газом цистерна сорвалась с погрузчика во время рядовой процедуры по перемещению и транспортировке.

Специалисты пытаются устранить последствия инцидента. Экологи уже заявляют о серьезных последствиях для местных жителей и всего живого.


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ФОТО: twitter.com
ТЕГИ:ИорданияВзрыв ГазаПроисшествие
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