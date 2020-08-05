Число жертв взрыва в Бейруте превысило 70

В минздраве Ливана заявили, что число жертв взрыва в Бейруте превысило 70. Об этом сообщает РИА Новости.

Ужасный взрыв в порту Бейрута попал на видео

Сильный взрыв произошел в порту Бейрута. Отмечалось, что в результате половина зданий города была разрушены, больницы переполнены пострадавшими. По последним данным ливанского минздрава, пострадали более 3 тысяч человек, пишет "Свободная пресса".

Предварительно, причиной взрыва стала детонация взрывчатых веществ, хранившихся в порту. Точную причину взрыва установят в ходе расследования.

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Фото: twitter.com/nktpnd
ТЕГИ:ЛиванВзрыв
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