Число жертв взрыва в Бейруте превысило 70
В минздраве Ливана заявили, что число жертв взрыва в Бейруте превысило 70. Об этом сообщает РИА Новости.
Сильный взрыв произошел в порту Бейрута. Отмечалось, что в результате половина зданий города была разрушены, больницы переполнены пострадавшими. По последним данным ливанского минздрава, пострадали более 3 тысяч человек, пишет "Свободная пресса".
Предварительно, причиной взрыва стала детонация взрывчатых веществ, хранившихся в порту. Точную причину взрыва установят в ходе расследования.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru