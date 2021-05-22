Число жертв трагедии под Таганрогом увеличилось до 11
Еще один пострадавший в результате происшествия на очистных сооружениях под Таганрогом умер в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации города Андрея Лисицкого.
Общее число жертв трагедии составило 11.
Накануне стало известно, что в поселке Дмитриадовка Неклиновского района при проведении работ на очистных сооружениях в результате отравления погибли 10 рабочих таганрогского МУП «Управление Водоканал», 8 человек были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Суббота, 22 мая объявлена в Ростовской области днем траура.
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