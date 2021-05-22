Число жертв трагедии под Таганрогом увеличилось до 11

Еще один пострадавший в результате происшествия на очистных сооружениях под Таганрогом умер в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации города Андрея Лисицкого.

Семьям жертв трагедии под Таганрогом выплатят по 1 млн рублей

Общее число жертв трагедии составило 11.

Накануне стало известно, что в поселке Дмитриадовка Неклиновского района при проведении работ на очистных сооружениях в результате отравления погибли 10 рабочих таганрогского МУП «Управление Водоканал», 8 человек были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Суббота, 22 мая объявлена в Ростовской области днем траура.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПогибшиеРостовская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры