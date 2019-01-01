Число жертв терактов на Шри-Ланке выросло до 359

Представители полиции Шри-Ланки сообщили, что на сегодня число погибших в результате взрывов, совершённых террористами-смертниками 21 апреля, увеличилось до 359. Об этом пишет РИА ФАН со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что ранее говорилось о 321 жертве. При этом общее число раненых неизвестно.

Власти Шри-Ланки ранее заявили, что взрывы являются ответом на недавний теракт в новозеландском городе Крайстчерч, когда при нападении в мечетях погибли 50 человек.

Позже ответственность за серию взрывов взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство», напоминает RT. Однако, президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил НСН, что ИГИЛ пытается сохранить реноме, приписывая себе теракты.

