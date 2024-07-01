Число жертв теракта в Дагестане увеличилось до 22 человек
Число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 22, сообщил глава региона Сергей Меликов.
По его словам, в ходе террористических атак погиб 21 человек. Еще один сотрудник полиции скончался в больнице от тяжелых ранений.
Уточняется, что среди погибших 17 сотрудников полиции и пять гражданский лиц.
В воскресенье, 23 июня, в Дагестане вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу, пост ДПС. В регионе был введен режим КТО. По данным НАК, силовики нейтрализовали пять боевиков, при этом глава Дагестана Сергей Меликов заявил о ликвидации шести злоумышленников, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru