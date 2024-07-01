Число жертв теракта в Дагестане увеличилось до 22 человек

По его словам, в ходе террористических атак погиб 21 человек. Еще один сотрудник полиции скончался в больнице от тяжелых ранений.

Уточняется, что среди погибших 17 сотрудников полиции и пять гражданский лиц.

В воскресенье, 23 июня, в Дагестане вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу, пост ДПС. В регионе был введен режим КТО. По данным НАК, силовики нейтрализовали пять боевиков, при этом глава Дагестана Сергей Меликов заявил о ликвидации шести злоумышленников, напоминает «Радиоточка НСН».

