Новости за ночь: Число жертв стрельбы в Вене выросло до двух
Еще один человек, пострадавший при вооруженном нападении на синагогу в Вене, скончался. Об этом рассказал мэр города Михаэль Людвиг в эфире телеканала ORF.
Сообщается, что от ран умерла женщина в больнице. Ранее от ранений погиб мужчина.
Вооруженные нападения на мирных граждан в Вене начались вечером 2 ноября. Несколько неизвестных стреляли в мирных граждан в разных частях города. Позже полиция сообщила об одном ликвидированном террористе. В ходе перестрелки погиб полицейский.
МВД Австрии называет случившееся терактом.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+18 257 / сут.
Умерли
28 473+238 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+10 360 / сут.
- Беременные женщины больше рискуют умереть от коронавируса
- Россияне назвали лучшие и худшие города для удаленки
- Иммунолог предупредил об опасности повторного заражения коронавирусом
- Стрелок из Вены симпатизировал ИГ
- Дорожные камеры в Москве автоматически начнут штрафовать за непристегнутый ремень
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru