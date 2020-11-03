Новости за ночь: Число жертв стрельбы в Вене выросло до двух

Еще один человек, пострадавший при вооруженном нападении на синагогу в Вене, скончался. Об этом рассказал мэр города Михаэль Людвиг в эфире телеканала ORF.

Сообщается, что от ран умерла женщина в больнице. Ранее от ранений погиб мужчина.

Вооруженные нападения на мирных граждан в Вене начались вечером 2 ноября. Несколько неизвестных стреляли в мирных граждан в разных частях города. Позже полиция сообщила об одном ликвидированном террористе. В ходе перестрелки погиб полицейский.

МВД Австрии называет случившееся терактом.

