Новости за ночь: Число жертв стрельбы в Вене выросло до двух

Еще один человек, пострадавший при вооруженном нападении на синагогу в Вене, скончался. Об этом рассказал мэр города Михаэль Людвиг в эфире телеканала ORF.

Сообщается, что от ран умерла женщина в больнице. Ранее от ранений погиб мужчина.

Вооруженные нападения на мирных граждан в Вене начались вечером 2 ноября. Несколько неизвестных стреляли в мирных граждан в разных частях города. Позже полиция сообщила об одном ликвидированном террористе. В ходе перестрелки погиб полицейский.

МВД Австрии называет случившееся терактом.

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ФОТО: pixabay.com
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