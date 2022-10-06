Число жертв стрельбы в Таиланде достигло 36
Число жертв стрельбы в детском центре на северо-востоке Таиланда достигло 36, сообщают власти провинции Нонгбуалампху.
В специальном заявлении уточняется, что в числе погибших - 24 ребёнка и 12 взрослых.
«22 ребёнка - 19 мальчиков и три девочки - погибли в Центре развития детей младшего возраста, ещё два мальчика - вне центра, в том числе в доме преступника. Из числа взрослых погибли шесть мужчин и шесть женщин», - отмечается в документе.
Власти провинции добавили, что ранения различной степени тяжести получили 12 человек.
Ранее в Таиланде мужчина открыл стрельбу в детском центре. По информации газеты Khaosod, речь идёт о бывшем полицейском, которого недавно уволили, сообщает RT.
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