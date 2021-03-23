Число жертв стрельбы в США возросло до десяти

Как минимум до десяти человек возросло число жертв стрельбы в одном из супермаркетов города Боулдер в американском штате Колорадо, сказано в сообщении местного полицейского управления.

Стрельба в Колорадо: двое убитых

Известно, что среди погибших - сотрудник полиции, который первым прибыл на вызов. Точное число жертв станет известно после того, как оповестят родственников погибших.

Предполагаемый преступник задержан, его мотивы неизвестны. Глава государства Джо Байден информирован о произошедшем.

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ФОТО: https://pixabay.com/
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