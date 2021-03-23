Число жертв стрельбы в США возросло до десяти
23 марта 202106:51
Как минимум до десяти человек возросло число жертв стрельбы в одном из супермаркетов города Боулдер в американском штате Колорадо, сказано в сообщении местного полицейского управления.
Известно, что среди погибших - сотрудник полиции, который первым прибыл на вызов. Точное число жертв станет известно после того, как оповестят родственников погибших.
Предполагаемый преступник задержан, его мотивы неизвестны. Глава государства Джо Байден информирован о произошедшем.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru