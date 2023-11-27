Число жертв шторма в Краснодарском крае выросло до двух

Тело ещё одного мужчины, погибшего в результате шторма в Краснодарском крае, было найдено в Новороссийске, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

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В прокуратуре Кубани заявили, что личность погибшего пока не установлена, на его голове имеется рваная рана. Назначена дактилоскопическая экспертиза.

Таким образом, число жертв стихии на Кубани увеличилось до двух. Ещё два человека погибли в Крыму.

Ранее тело погибшего во время шторма мужчины было обнаружено на территории Сочи на набережной, рядом с рестораном «Старгород», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПогибшиеКраснодарский КрайНовороссийскШторм

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