Число жертв разрушительного наводнения в Турции увеличилось до 58 человек

В результате наводнений в северных провинциях Турции погибли 58 человек, сообщили представители правительственного управления по ЧС.

Число жертв наводнения в Турции превысило 30 человек

Больше всего жертв стихии - 48 человек - в Кастамону. Еще девять человек погибли в Синопе, один человек - в Бартыне.

Ранее сообщалось о 31 жертве наводнений. Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автотрасс. В городе Бозкурт провинции Кастамону сель привёл к обрушению нескольких многоэтажных домов, на завалах работают спасатели.

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Фото: afad.gov.tr
ТЕГИ:НаводнениеТурция
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