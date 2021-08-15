Число жертв разрушительного наводнения в Турции увеличилось до 58 человек
В результате наводнений в северных провинциях Турции погибли 58 человек, сообщили представители правительственного управления по ЧС.
Больше всего жертв стихии - 48 человек - в Кастамону. Еще девять человек погибли в Синопе, один человек - в Бартыне.
Ранее сообщалось о 31 жертве наводнений. Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автотрасс. В городе Бозкурт провинции Кастамону сель привёл к обрушению нескольких многоэтажных домов, на завалах работают спасатели.
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