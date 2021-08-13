Число жертв наводнения в Турции превысило 30 человек
Число погибших при наводнении в Турции выросло до 31. Такие последние данные обнародовало управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики. Проливные дожди привели к потопу и селям в провинциях Кастамону и Синоп на черноморском побережье страны.
Ещё один человек считается пропавшим без вести в Бартыне. Поисково-спасательные операции в районах стихийного бедствия продолжаются, эвакуированы около двух тысяч человек. Почти 300 населенных пунктов остаются без электроснабжения.
Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автотрасс. В городе Бозкурт провинции Кастамону сель привёл к обрушению нескольких многоэтажных домов, на завалах работают спасатели.
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