Число жертв наводнения в Турции превысило 30 человек

Число погибших при наводнении в Турции выросло до 31. Такие последние данные обнародовало управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики. Проливные дожди привели к потопу и селям в провинциях Кастамону и Синоп на черноморском побережье страны.

Ещё один человек считается пропавшим без вести в Бартыне. Поисково-спасательные операции в районах стихийного бедствия продолжаются, эвакуированы около двух тысяч человек. Почти 300 населенных пунктов остаются без электроснабжения.

Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автотрасс. В городе Бозкурт провинции Кастамону сель привёл к обрушению нескольких многоэтажных домов, на завалах работают спасатели.

