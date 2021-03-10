Число жертв протестов в Мьянме выросло до 67

Число жертв протестов в Мьянме с момента военного переворота в стране выросло до 67. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря генсекретаря ООН Стефана Дюжаррика.

Отмечается, что среди погибших также дети и женщины. Еще сотни людей были ранены в ходе протестов.