Число жертв протестов в Мьянме выросло до 67
Число жертв протестов в Мьянме с момента военного переворота в стране выросло до 67. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря генсекретаря ООН Стефана Дюжаррика.
Отмечается, что среди погибших также дети и женщины. Еще сотни людей были ранены в ходе протестов.
Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека [УВКПЧ], 67 смертей подтверждено на 8 марта. Еще 4 марта, по информации Управления, было подтверждено 54 гибели.
Дюжаррик призвал к прекращению насилия от имени ООН, подчеркнув, что применение оружия в отношении мирных демонстрантов «не может найти оснований в международном праве».
Госпереворот в Мьянме произошел на фоне конфликта недавно избранного гражданского правительства и армии. Последние считают, что результаты выборов были сфальсифицированы. Военные Мьянмы объявили о введении в стране режима чрезвычайного положения, который будет действовать год
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 079 / сут.
Умерли
90 275+466 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+13 350 / сут.
- СМИ: Режиссер Владимир Меньшов будет баллотироваться в Госдуму
- Власти Польши обвинили высланного консула РФ в нарушении самоизоляции
- Путин заявил, что россиян не будут удерживать от летнего отдыха за границей
- Число жертв протестов в Мьянме выросло до 67
- Британия получила представление от посольства РФ из-за антироссийской кампании в СМИ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru