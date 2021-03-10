Число жертв протестов в Мьянме выросло до 67

Число жертв протестов в Мьянме с момента военного переворота в стране выросло до 67. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря генсекретаря ООН Стефана Дюжаррика.

Отмечается, что среди погибших также дети и женщины. Еще сотни людей были ранены в ходе протестов.

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Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека [УВКПЧ], 67 смертей подтверждено на 8 марта. Еще 4 марта, по информации Управления, было подтверждено 54 гибели.

Дюжаррик призвал к прекращению насилия от имени ООН, подчеркнув, что применение оружия в отношении мирных демонстрантов «не может найти оснований в международном праве».

Госпереворот в Мьянме произошел на фоне конфликта недавно избранного гражданского правительства и армии. Последние считают, что результаты выборов были сфальсифицированы. Военные Мьянмы объявили о введении в стране режима чрезвычайного положения, который будет действовать год

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:МьянмаООН
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