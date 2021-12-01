Число жертв при стрельбе в школе в США возросло до четырех

Стрельба произошла накануне. Сообщалось о трех погибших школьниках. В среду в больнице умер четвертый учащийся - 17-летний Джастин Шиллинг.

Возраст всех погибших - от 14 до 17 лет. Также известно о 8 пострадавших.

Полиция на месте происшествия задержала стрелявшего - 15-летнего ученика школы. О причинах стрельбы пока не сообщается.





