Число жертв при стрельбе в школе в США возросло до четырех

Число жертв стрельбы в школе в городе Оксфорд (Мичиган) выросло до четырех. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

Четыре человека погибли при стрельбе в штате Джорджия

Стрельба произошла накануне. Сообщалось о трех погибших школьниках. В среду в больнице умер четвертый учащийся - 17-летний Джастин Шиллинг.

Возраст всех погибших - от 14 до 17 лет. Также известно о 8 пострадавших.

Полиция на месте происшествия задержала стрелявшего - 15-летнего ученика школы. О причинах стрельбы пока не сообщается.



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Фото: Wolfgang Claussen//Pixabay
ТЕГИ:СтрельбаСША
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