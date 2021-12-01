Четыре человека погибли при стрельбе в штате Джорджия

Четыре человека стали жертвами стрельбы вблизи города Атланта в штате Джорджия. Об этом сообщает ТАСС.

Полиция сообщила о трех погибших при стрельбе в школе в Мичигане

Отмечается, что среди погибших есть сотрудник полиции.

По данным телеканала CNN, полицейские выехали на место происшествия после звонка о стрельбе из проезжавшей машины. На месте при попытке помочь пострадавшим от стрельбы полицейские также подверглись обстрелу.

Подозреваемый был убит в перестрелке с полицией.

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ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:СтрельбаСША
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