Число жертв пожара в Одессе увеличилось до 13 человек

Как пишет РИА Новости, на данный момент официальное число погибших 13 человек. Ранее было известно о 12 жертвах. Спасатели продолжают поиски под завалами здания.

Кроме того, в больницах находятся еще 8 пострадавших в результате инцидента.

Пожар начался на третьем этаже шестиэтажного здания 4 декабря. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

