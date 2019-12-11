Число жертв пожара в Одессе увеличилось до 13 человек
11 декабря 201921:24
В государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили об увеличении жертв пожара, произошедшего в одесском колледже.
Как пишет РИА Новости, на данный момент официальное число погибших 13 человек. Ранее было известно о 12 жертвах. Спасатели продолжают поиски под завалами здания.
Кроме того, в больницах находятся еще 8 пострадавших в результате инцидента.
Пожар начался на третьем этаже шестиэтажного здания 4 декабря. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
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