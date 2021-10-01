Два ребенка погибли при пожаре в Пермском крае

Пожар произошел в частном доме в деревне Новая Каменка в Пермском крае, в результате чего погибли два ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК.

Погибшие дети были 2008 и 2011 годов рождения. Отмечается, что они находились в доме без присмотра. По данным следствия, на детях не были обнаружены следы насильственной смерти.

В результате произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам». Причины возникновения возгорания устанавливаются.

