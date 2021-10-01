Два ребенка погибли при пожаре в Пермском крае
Пожар произошел в частном доме в деревне Новая Каменка в Пермском крае, в результате чего погибли два ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК.
Погибшие дети были 2008 и 2011 годов рождения. Отмечается, что они находились в доме без присмотра. По данным следствия, на детях не были обнаружены следы насильственной смерти.
В результате произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам». Причины возникновения возгорания устанавливаются.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,5 млн+23 888 / сут.
Умерли
207 тыс.+867 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+18 826 / сут.
- Медики предупредил о резкой смене симптомов коронавируса
- Пентагон заявил о росте числа суицидов среди американских военных
- В Петербурге на 1 тысячу увеличат число коек для пациентов с COVID
- В США 22-летий мужчина получил пожизненный срок за обстрел синагоги
- Управляющий директор «Сбербанка» арестован по делу о мошенничестве
- Жена певца Прохора Шаляпина скончалась от COVID-19
- «Спартак» обыграл «Наполи» в матче Лиги Европы
- Коронавирус назван одной из основных причин смертности в Петербурге
- «Спартак» пропустил мяч на 12 секунде в матче Лиги Европы против «Наполи»
- Один человек погиб при взрыве нефтепровода на западе Венесуэлы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru