Два ребенка погибли при пожаре в Пермском крае

Пожар произошел в частном доме в деревне Новая Каменка в Пермском крае, в результате чего погибли два ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК.

Погибшие дети были 2008 и 2011 годов рождения. Отмечается, что они находились в доме без присмотра. По данным следствия, на детях не были обнаружены следы насильственной смерти.

В результате произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам». Причины возникновения возгорания устанавливаются.

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ТЕГИ:ПожарыПермский Край
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