Число жертв пожара в больнице Бухареста 29 января увеличилось до 20

Число жертв пожара, произошедшего 29 января в Национальном институте инфекционных заболеваний имени Матея Балша в Бухаресте, достигло 20. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения Румынии.

Возгорание началось 29 января на первом этаже одного из корпусов института, где лечились пациенты с коронавирусной инфекцией. Всего в здании находилось 102 пациента, множество людей получили травмы. Причины пожара до сих пор неизвестны, идет расследование.

Национальный институт инфекционных заболеваний имени Матея Балша является одним из крупнейших стационаров Румынии для заболевших COVID-19. Президент Румынии Клаус Йоханнис провел инспекцию места происшествия, после чего заявил о необходимости реформы всей системы здравоохранения Румынии.

Агентство передает, что за сутки в стране заразились коронавирусом 2 644 человек, их них 65 погибли. В Румынии с начала пандемии было зафиксировано 755 126 заболевших, 19 200 случаев заражения привели к смерти.

