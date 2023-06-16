Число жертв паводка после разрушения Каховской ГЭС увеличилось до 25

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после разрушения Каховской ГЭС в ходе спасательной операции из зоны подтопления были эвакуированы 7,8 тысяч местных жителей, сообщает ТАСС.

Рогов заявил о фактическом прекращении существования Каховского водохранилища

В кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он отметил, что число жертв паводка увеличилось, погибли 25 человек. Ранее сообщалось о 18 погибших.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Украины лишь имитируют расследование разрушения Каховской ГЭС, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Таисия Воронцова
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