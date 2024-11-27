Число жертв обстрела автобуса в Новой Каховке выросло до пяти

Число жертв обстрела пассажирского автобуса в Новой Каховке в Херсонской области выросло до пяти человек. Такие последние данные сообщил РИА Новости руководитель города Виталий Гура. По его информации, ранения получил 21 человек.

Минометный снаряд попал в автобус во вторник, 26 ноября. По данным губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, обстрел велся из 120-мм миномётов. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным регионального Минздрава, все пострадавшие получили осколочные ранения.

В Минобороны России сообщили, что украинские формирования в течение суток пять раз обстреляли город Энергодар и прилегающую к Запорожской АЭС территорию.

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Фото: t.me/SALDO_VGA
ТЕГИ:ПогибшиеХерсонАвтобус

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