Число жертв обрушения дома в Ногинске выросло до пяти

Ранее были найдены и извлечены четыре тела, среди них — девочка.

Разбор обрушившихся конструкций дома продолжается. Работы могут продлиться до утра 9 сентября. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать утечка газа из-за плиты.

