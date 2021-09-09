Число жертв обрушения дома в Ногинске выросло до пяти
9 сентября 202103:01
Спасатели извлекли из-под завалов тело пятого погибшего при взрыве дома в подмосковном Ногинске, сообщает главк МЧС по Московской области.
Ранее были найдены и извлечены четыре тела, среди них — девочка.
Разбор обрушившихся конструкций дома продолжается. Работы могут продлиться до утра 9 сентября. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать утечка газа из-за плиты.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru