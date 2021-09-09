Число жертв обрушения дома в Ногинске выросло до пяти

Спасатели извлекли из-под завалов тело пятого погибшего при взрыве дома в подмосковном Ногинске, сообщает главк МЧС по Московской области.

Число погибших при взрыве в Ногинске возросло до четырех

Ранее были найдены и извлечены четыре тела, среди них — девочка.

Разбор обрушившихся конструкций дома продолжается. Работы могут продлиться до утра 9 сентября. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать утечка газа из-за плиты.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбрушениеВзрыв Газа
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