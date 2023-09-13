Число жертв наводнения в ливийском городе Дерна достигло семи тысяч
13 сентября 202316:00
Количество жертв наводнения в ливийском городе Дерна достигло семи тысяч, сообщил официальный представитель парламента Ливии.
Ранее стало известно, что больше девяти тысячи человек числятся пропавшими без вести в результате наводнений.
Президент РФ Владимир Путин направил председателю президентского совета Ливии Мухаммеду Менфи телеграму, в которой выразил соболезнования в связи большим числом погибших и масштабными разрушениями в результате урагана и наводнения на северо-востоке страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru