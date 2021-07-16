Число жертв наводнения в ФРГ выросло до 80
Число жертв наводнения в Германии увеличилось до 80 человек. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на правоохранительные органы.
Ранее власти округа Арвайлер на западе Германии заявили, что не имеют информации о местонахождении более 1 тыс. человек после сильных наводнений в регионе.
Отмечается, что пропали около 1,3 тыс. человек. В одном только районе окружного города Бад-Нойенар-Арвайлер было около тысячи вызовов, спасательные операции продолжаются.
Президент России Владимир Путин направил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и федеральному президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру соболезнования в связи с большим числом жертв наводнения в Германии. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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