Число жертв наводнения в ФРГ выросло до 80

Число жертв наводнения в Германии увеличилось до 80 человек. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее власти округа Арвайлер на западе Германии заявили, что не имеют информации о местонахождении более 1 тыс. человек после сильных наводнений в регионе.