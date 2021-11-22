Число жертв наезда на рождественский парад в США выросло до пяти

Внедорожник протаранил толпу участников рождественского шествия в воскресенье в 16:39 (01:39 понедельника мск). Полиция задержала человека, который представляет «интерес для следствия», отмечает телеканал «360». Сообщалось о нескольких погибших в результате инцидента, однако их число не уточнялось. Также полиция заявляла, что в результате ЧП травмы получили более 20 человек.

«На данный момент мы можем подтвердить смерть пяти человек, более 40 ранены», — подчеркнули в полицейском управлении.

При этом правоохранители указали, что данные о жертвах и пострадавших могут измениться по мере сбора дополнительной информации, отмечает RT.

