Число жертв наезда на рождественский парад в США выросло до пяти

Число погибших при наезде автомобиля на участников рождественского парада в городе Уокешо в американском штате Висконсин увеличилось до пяти, пострадавших — превысило 40. Об этом сообщается на странице местного полицейского управления в Facebook.

Более 20 человек пострадали при наезде на рождественский парад в США

Внедорожник протаранил толпу участников рождественского шествия в воскресенье в 16:39 (01:39 понедельника мск). Полиция задержала человека, который представляет «интерес для следствия», отмечает телеканал «360». Сообщалось о нескольких погибших в результате инцидента, однако их число не уточнялось. Также полиция заявляла, что в результате ЧП травмы получили более 20 человек.

«На данный момент мы можем подтвердить смерть пяти человек, более 40 ранены», — подчеркнули в полицейском управлении.

При этом правоохранители указали, что данные о жертвах и пострадавших могут измениться по мере сбора дополнительной информации, отмечает RT.

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ФОТО: depositphotos.com
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