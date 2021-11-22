Более 20 человек пострадали при наезде на рождественский парад в США
Несколько человек погибли, более 20 пострадали в результате наезда автомобиля на рождественский парад в городе Уокешо в американском штате Висконсин. Об этом сообщил глава городского полицейского управления Дэн Томпсон.
ЧП произошло около 16:39 (01:39 мск). Внедорожник на большой скорости снес ограждения и врезался в толпу на рождественском параде, пишет Газета.ру.
«Автомобиль сбил более 20 человек, среди которых были дети <...> в результате инцидента есть жертвы», — цитирует сообщение ТАСС.
По данным правоохранителей, среди пострадавших 11 взрослых и 12 детей, пишет «Свободная пресса». Как отметили в полиции, точное число погибших пока не известно.
Полицейские задержали человека, «представляющего интерес для следствия». Правоохранители пока не выяснили, связан ли инцидент с терроризмом. Как сообщает РИА Новости, ФБР помогает полиции на месте.
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