Более 20 человек пострадали при наезде на рождественский парад в США

ЧП произошло около 16:39 (01:39 мск). Внедорожник на большой скорости снес ограждения и врезался в толпу на рождественском параде, пишет Газета.ру.

«Автомобиль сбил более 20 человек, среди которых были дети <...> в результате инцидента есть жертвы», — цитирует сообщение ТАСС.

По данным правоохранителей, среди пострадавших 11 взрослых и 12 детей, пишет «Свободная пресса». Как отметили в полиции, точное число погибших пока не известно.

Полицейские задержали человека, «представляющего интерес для следствия». Правоохранители пока не выяснили, связан ли инцидент с терроризмом. Как сообщает РИА Новости, ФБР помогает полиции на месте.

