СМИ сообщили о крушении грузового Boeing 737 возле Гавайских островов

Грузовой самолет Boeing 737 упал на воду возле Гавайских островов, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на неназванные источники.

По данным телеканала, инцидент произошёл возле Гонолулу, причиной падения могли стать проблемы с двигателями.

Источники CNBC отмечают, что на борту самолёта находились два человека, в настоящее время ведётся их поиск.

Ранее в Великобритании в графстве Западный Сассекс потерпел крушение легкомоторный самолёт, сообщает «Свободная пресса». В результате инцидента погибли двое мужчин в возрасте 58 и 65 лет.

