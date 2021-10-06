Число жертв крушения маломерного судна в Белом море выросло до двух
Число погибших при крушении маломерного судна «Фаворит», затонувшего накануне в Белом море, увеличилось до двух, передает ТАСС.
Как сообщил агентству источник в экстренных службах, на берегу было обнаружено тело мужчины, которое волной прибило к берегу. Продолжаются поиски еще двоих человек, находившихся на судне. Однако, как сообщил собеседник ТАСС, на море продолжается сильный шторм, почти нет шансов найти выживших.
В пресс-службе МЧС России подтвердили обнаружение тела, предположительно, третьего члена экипажа. Один человек был найден живым.
Всего на маломерном судне находились пять человек, напоминает RT. Ранее спасенная из воды женщина скончалась в карете скорой помощи, пишет «Свободная пресса».
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